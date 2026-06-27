En La Guiteras, inician reparación en tres tubos del economizador

Los trabajos de corte y soldadura en tres tuberías averiadas en el economizador concentran las actividades de reparación y limpieza en la Central Termoeléctrica (CTE) Antonio Guiteras, mayor y más eficiente bloque unitario en Cuba, fuera del sistema electroenergético nacional desde este miércoles.

Según precisó a la Agencia Cubana de Noticias Román Pérez Castañeda, director general de la planta, ya se crearon las condiciones e iniciaron las labores en la zona averiada, mientras aún se evalúa la posibilidad de acometer otras acciones en el propio economizador, con la finalidad de minimizar los riesgos de una nueva salida por causas similares.

Hoy se decidirá el alcance de los trabajos que se desarrollarán, sobre la base de las garantías que puedan ofrecer de que no vuelva a ocurrir otro percance y el tiempo que tomarían en medio de un difícil contexto electroenergético en el país, detalló el directivo.

Pérez Castañeda reiteró que para encarar las actividades de reparación y mantenimiento cuentan con los recursos materiales necesarios y un capital humano que involucra a profesionales de la Empresa de Mantenimiento a Centrales Eléctricas y efectivos de la propia unidad, reconocida como punta de lanza en la generación térmica en la Isla.

La CTE Guiteras, con 38 años de explotación y necesitada de una intervención capital, sufrió en los últimos meses de recurrentes fallas en el economizador, aunque expertos coinciden en que las áreas afectadas varían de una rotura a la otra y se asocian al prolongado tiempo de uso sin una intervención técnica profunda.

Ubicada en el occidente del país, donde se concentran las mayores cargas eléctricas, la Central también destaca entre sus homólogas por consumir crudo nacional por oleoducto, sin necesidad de gastos por concepto de transportación, entre otras ventajas.

ACN