Fidel Castro y la voz del pueblo: lecciones eternas desde Santa Clara, 1959

En el ajetreo diario es fundamental volver una y otra vez a los pensamientos de Fidel Castro. En cada discurso, reflexión e intervención, encontramos enseñanzas profundas que iluminan nuestro trabajo cotidiano. Esto es válido incluso para discursos pronunciados hace más de seis décadas, como el del 6 de enero de 1959 en la ciudad de Santa Clara.

De esa memorable intervención quiero compartir con usted un fragmento que refleja la esencia del compromiso revolucionario con el pueblo:

“He venido a conversar con ustedes un rato”, dijo Fidel. “Desde que el pueblo manda hay que introducir un nuevo estilo: ya no venimos nosotros a hablarle al pueblo, sino venimos a que el pueblo nos hable a nosotros.” (APLAUSOS)

“El que tiene que hablar de ahora en adelante, el que tiene que mandar de ahora en adelante, el que tiene que legislar de ahora en adelante, es el pueblo.” (APLAUSOS) “Es el pueblo el que sufre, es el pueblo el que sabe lo que necesita…”

Más adelante, Fidel subrayó una realidad histórica:

“…hasta este momento, en los 56 años de casi república, el pueblo no ha gobernado nunca.” (APLAUSOS)

En su discurso el Comandante en Jefe también recogió las denuncias del pueblo:

“Yo no he oído decir otra cosa desde que era niño, no he escuchado de los labios del pueblo otra cosa que esta: que todos son unos ladrones, que todos son unos sinvergüenzas, que todos roban, que ninguno se acuerda del pueblo, que el capitán tal es un abusador, que el sargento tal le entró a planazos al trabajador y al campesino tal, que el alcalde tal se robó tanto, que el representante tal se robó más, que el ministro tal puso en el ministerio a su prima, a su tía, a su abuela y a toda su familia; que el otro ascendió, no porque tuviera capacidad ni mérito, sino porque era ‘amiguito’ particular del ministro, del jefe del ejército, o del Presidente de la república.” (EXCLAMACIONES)

Finalmente expresó una verdad sencilla, pero poderosa:

“La gran verdad es una: los problemas de Cuba no son tan complicados…, lo que necesitan es buena voluntad para resolverlos. El pueblo de Cuba es lo suficientemente inteligente para decirle a los gobernantes lo que tienen que hacer.” (APLAUSOS)

Recordemos que este discurso fue pronunciado en un momento en que Cuba estaba asediada, pero aún no bloqueada.

Desde mi humilde opinión es una enseñanza imprescindible leer, releer y aplicar los preceptos que nos dejó Fidel. Su legado sigue siendo una guía para construir una sociedad justa, donde el pueblo sea siempre el protagonista.