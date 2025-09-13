Futuros gestores betancourenses exploran dinámica económica territorial

Con la premisa de formar técnicos capaces de dialogar con la realidad institucional desde el aula, estudiantes de primer año de la especialidad de Gestión del Capital Humano, pertenecientes a la escuela politécnica Leonor Pérez Cabrera, de Pedro Betancourt, sostuvieron un ameno intercambio con representantes del departamento de Economía y Planificación de la Asamblea municipal del Poder Popular.

Taimí García Cartaya, directora de la institución educativa, reconoció que esta experiencia, devenida parte indisoluble del proceso formativo, ofreció a los presentes una mirada concreta del engranaje institucional y una mayor familiarización con los procesos de planificación, el análisis de indicadores y la lógica de gestión que sostiene el funcionamiento administrativo local.

Asimismo, esta iniciativa se extenderá a otras áreas de la administración pública y sus principales entidades y organismos para, según agregó García Cartaya, «permitirles a los educandos constrastar los conocimientos teóricos recibidos en clase y asumir el compromiso ético que implica formar parte del capital humano del país».

La propuesta se inscribe dentro de una estrategia pedagógica que privilegia el aprendizaje activo, el vínculo directo de los futuros técnicos con las estructuras de gobierno y la formación de una ética laboral centrada en la responsabilidad, la participación y el entendimiento profundo de la gestión territorial.

Fotos: Taimí García Cartaya, directora de la escuela politécnica Leonor Pérez Cabrera