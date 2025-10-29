30 de octubre de 2025

Radio 26 – Matanzas, Cuba

Emisora provincial de Matanzas, Cuba, La Radio de tu Corazón

Jovellanos rinde homenaje a Camilo y Che en emotiva jornada conmemorativa (+fotos)

29 de octubre de 2025 Yannier Delgado Díaz
JOVELLANOS.-Con motivo de la jornada Camilo-Che se celebró en este municipio un acto político que reunió autoridades locales, estudiantes y representantes del Partido para rendir tributo a dos figuras emblemáticas de la historia revolucionaria cubana.

JOVELLANOS.-Con motivo de la jornada Camilo-Che se celebró en este municipio un acto político que reunió autoridades locales, estudiantes y representantes del Partido para rendir tributo a dos figuras emblemáticas de la historia revolucionaria cubana.

El evento conmemoró un nuevo aniversario de la desaparición física de Camilo Cienfuegos y el asesinato del Guerrillero Heroico, Ernesto Che Guevara.

El acto contó con la participación de una nutrida representación estudiantil, desde el nivel primario hasta el preuniversitario, reflejo del compromiso de las nuevas generaciones con la memoria histórica.

El homenaje incluyó un momento cultural protagonizado por alumnos de la escuela primaria que lleva el nombre de Camilo Cienfuegos, el héroe de la sonrisa franca y el sombrero alón. Canciones, poesías y representaciones artísticas evocaron el legado de los dos revolucionarios, en un ambiente de respeto y admiración.

Como cierre simbólico, todos los presentes depositaron flores en honor a Camilo y Che, reafirmando el compromiso del pueblo de Jovellanos con los ideales que ambos defendieron.

Presidieron el acto Yaquelin Vergara Jorge, funcionaria del Comité provincial del Partido; Edgard Ferrera Correa, primer secretario del Comité municipal; Danay Rives Álvarez, presidenta de la Asamblea municipal del Poder Popular; y Liosvany Hernández Tanquero, intendente municipal.

Más entradas

Evalúan gestión económica, social y de servicios en Pedro Betancourt (+audio)

30 de octubre de 2025 Yadiel Barbón Salgado

En la sala de gestantes

29 de octubre de 2025 Redacción Radio26

Mesa Redonda especial con el presidente: Actualizan situación en Cuba tras el paso de huracán Melissa (+ video)

29 de octubre de 2025 Redacción Radio26

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *