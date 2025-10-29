Jovellanos rinde homenaje a Camilo y Che en emotiva jornada conmemorativa (+fotos)

JOVELLANOS.-Con motivo de la jornada Camilo-Che se celebró en este municipio un acto político que reunió autoridades locales, estudiantes y representantes del Partido para rendir tributo a dos figuras emblemáticas de la historia revolucionaria cubana.

El evento conmemoró un nuevo aniversario de la desaparición física de Camilo Cienfuegos y el asesinato del Guerrillero Heroico, Ernesto Che Guevara.

El acto contó con la participación de una nutrida representación estudiantil, desde el nivel primario hasta el preuniversitario, reflejo del compromiso de las nuevas generaciones con la memoria histórica.

El homenaje incluyó un momento cultural protagonizado por alumnos de la escuela primaria que lleva el nombre de Camilo Cienfuegos, el héroe de la sonrisa franca y el sombrero alón. Canciones, poesías y representaciones artísticas evocaron el legado de los dos revolucionarios, en un ambiente de respeto y admiración.

Como cierre simbólico, todos los presentes depositaron flores en honor a Camilo y Che, reafirmando el compromiso del pueblo de Jovellanos con los ideales que ambos defendieron.

Presidieron el acto Yaquelin Vergara Jorge, funcionaria del Comité provincial del Partido; Edgard Ferrera Correa, primer secretario del Comité municipal; Danay Rives Álvarez, presidenta de la Asamblea municipal del Poder Popular; y Liosvany Hernández Tanquero, intendente municipal.