Dodgers inclinan Serie Mundial a su favor 

En un duelo no apto para cardíacos y que se extendió más de las nueve entradas reglamentarias los Dodgers de Los Ángeles vencieron a los Azulejos de Toronto con marcador de seis anotaciones por cinco.

La parte baja del décimo octavo inning guardó un sinnúmero de emociones para los asistentes al Dodgers Stadium. El inicialista de los actuales campeones, Freddy Freeman conectó un largo cuadrangular de 407 pies para romper el abrazo a cinco anotaciones que permanecía en el marcador.

Freeman quien fue el pelotero más importante del pasado clásico otoñal, bateó la esférica a una velocidad de 107.4 millas por horas para desatar la locura entre la afición.

Destaque en el partido para el japonés Shoei Othani, quien se fue de cuatro cuatro, con dos dobles e igual cantidad de cuadrangulares además el «extraterrestre japonés» como lo apodan en el mundo del béisbol recibió cinco bases por bolas.

Will Klein, décimo lanzador utilizado por el mentor Dave Roberts en el choque trabajó por espacio de cuatro entradas en las que toleró un indiscutible, sin anotaciones para agenciarse la victoria.

Tras un juego que iguala al de más larga duración en Series Mundiales, ambos equipos saldrán a la grama del Dodgers Stadium en búsqueda de la victoria, los Dodgers por ampliar la ventaja y los Azulejos por igualar el cotejo.