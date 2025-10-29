29 de octubre de 2025

Continúan debates del anteproyecto del Código de Trabajo en Pedro Betancourt

29 de octubre de 2025 Yadiel Barbón Salgado
Las autoridades jurídicas reiteraron que cada criterio será valorado en el proceso de revisión del anteproyecto, como parte del esfuerzo nacional por construir un Código de Trabajo más inclusivo y actualizado

PEDRO BETANCOURT.= El perfeccionamiento del marco legal que rige las relaciones laborales en Cuba fue el objetivo principal de la jornada de análisis, debate y consulta del anteproyecto del Código de Trabajo que acogió la Casa de Cultura María Villar Buceta, de este territorio, con representantes sindicales locales de los sectores educacional, científico, deportivo y cultural.

Guiados por Niurka González Cruz, consultora jurídica de la Empresa provincial de Consultoría, y María del Carmen Pereira Dorta, abogada del Bufete Colectivo betancourense, los participantes intercambiaron criterios acerca de la edad mínima para comenzar a laborar, la jubilación, los contratos por tiempo determinado e indeterminado y el teletrabajo.

También se abordó el reconocimiento a micro, pequeñas y medianas empresas y cuentapropistas, la justicia laboral y el tratamiento legal del trabajo forzoso e infantil, la discriminación, la violencia, el acoso y otras conductas que atentan contra la disciplina y la ética profesional.

Damaris Pérez González, secretaria de la Central de Trabajadores de Cuba en el municipio, refirió los aciertos del Código como garante de los derechos y deberes de los trabajadores y empleadores cubanos y su enfoque en aspectos como la asignación de estudiantes de la enseñanza superior y los técnicos de nivel medio superior de los cursos diurnos a las entidades, entre otros beneficios y garantías sindicales en el entorno jurídico que permiten el acceso a un empleo digno en condiciones de libertad, equidad y seguridad.

La jornada concluyó con el compromiso de continuar promoviendo espacios de participación activa y crítica, donde los trabajadores puedan ejercer su derecho a opinar y proponer. Las autoridades jurídicas reiteraron que cada criterio será valorado en el proceso de revisión del anteproyecto, como parte del esfuerzo nacional por construir un Código de Trabajo más inclusivo y actualizado.

