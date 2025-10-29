Herramienta digital de ETECSA potencia visibilidad de los negocios

La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) en Matanzas brinda una herramienta digital para potenciar la visibilidad de los negocios de los trabajadores por cuenta propia o de las Unidades Empresariales de Base (UEB).

Así lo informó Yilian Apolonio, especialista en Comunicación de la división territorial de ETECSA en Matanzas. La ejecutiva detalló que la plataforma de Páginas Amarillas amplía sus servicios con la creación de «micrositios».

«Existe un micrositio, es decir, una página web alojada dentro del sitio de Páginas Amarillas que permite anunciar más información sobre su negocio, productos o servicios», informó Apolonio.

Según explicó la especialista, este micrositio permitirá a los anunciantes incluir información ampliada, diversos formatos e incluso videos sobre su negocio. Este perfil destacado aparecerá en las diferentes secciones del directorio con una breve descripción, el nombre comercial y la posibilidad de enlazar directamente a otro sitio web y a las redes sociales del negocio, lo que facilita a los clientes potenciales un acceso más directo y completo a sus servicios.

En la provincia ya se han realizado convenios promocionales con Terrazas Narváez, la UEB Pergomar y la Empresa de Campismo.

Para obtener más información sobre cómo contratar este y otros espacios publicitarios en Páginas Amarillas, puede acudir al correo electrónico: pamarillas@etecsa.cu

Una oportunidad de la telefonía cubana para impulsar la economía local en el territorio matancero.