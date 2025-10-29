Nuevo equipo de alta productividad refuerza la fumigación en Matanzas

Un equipo de alta productividad, similar en capacidad a cinco o seis bazucas convencionales, se incorporará esta semana a la campaña intensiva de fumigación en la ciudad de Matanzas.

El equipo, facilitado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias, tiene una gran capacidad de generación de humo con insecticida y resulta especialmente efectivo en zonas urbanas densamente pobladas. Según explicó personal técnico vinculado a la campaña, su uso permitirá reforzar la ofensiva antivectorial en áreas donde se concentra la mayor incidencia del mosquito Aedes aegypti.

Las acciones con este equipo comienzan hoy miércoles, con un recorrido que se iniciará por la calle Velarde, continuará por Buena Vista, Manzano, Contreras, Río y Tirry hasta el Coppelia, pudiendo extenderse hasta La Manzana en el reparto Playa, dependiendo de la disponibilidad del insecticida.

Las fumigaciones se realizarán entre las 6:30 y las 8:00 de la mañana, coincidiendo con el horario de mayor actividad del mosquito.

Aunque durante la operación se pueden generar afectaciones momentáneas en el tráfico debido a la baja visibilidad, las autoridades locales precisaron que estas interrupciones serán breves y que una motorizada acompañará el equipo para organizar el tránsito y garantizar la seguridad.

Esta acción forma parte de la campaña intensiva de fumigación que se desarrolla en el municipio para reducir los índices de infestación del mosquito transmisor del dengue, en un contexto en el que en la provincia circulan los serotipos 3 y 4 de la enfermedad, lo que eleva el riesgo epidemiológico y demanda una respuesta sostenida.

Según informó Andrés Lamas Acevedo, director del Centro provincial de Higiene y Epidemiología, la incorporación de este equipo constituye un paso importante en el enfrentamiento al vector y refuerza las acciones integrales que se ejecutan en los municipios matanceros.