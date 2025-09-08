Lista Matanzas para consulta del Anteproyecto del Código de Trabajo

La preparación de los puestos de mando Provincial y municipales (PM) puso fin en Matanzas al proceso preparatorio previo a la consulta del Anteproyecto del Código de Trabajo, el proceso político más relevante del movimiento sindical en este 2025.

Alain Osvaldo Pérez Hernández, segundo jefe del Puesto de Mando Nacional (PMN), razonó en este occidental territorio sobre la importancia del procesamiento y flujo oportunos de la información, con el rigor que exige captar cada dato, acotó.

En presencia de integrantes del Gobierno, de la dirección de Trabajo y Seguridad Social, informáticos, jurídicos, de secretarios generales de los 15 sindicatos provinciales y de los comité municipales de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), Insistió en las medidas de seguridad que deben tener los locales donde se procesará e enviarán las estadísticas y la debida apoyatura para lograr el eficiente funcionamiento de los PM, actores claves de la consulta.

Luego de realizar excelente explicación técnica en la capacitación realizada en la sede del Gobierno, Pérez Hernández se refirió al carácter estratégico de una consulta esencial en el camino de lograr una norma coherente con los desafíos presentes, y que, sobre todo, sea garante de los derechos laborales.

Osmar Ramírez Ramírez, secretario general del Comité Provincial de la CTC, pidió a los matanceros asegurar la calidad en el examen y análisis del Anteproyecto, que posibilite el mayor entendimiento posible su contenido, un ejercicio democrático, remarcó, que «debe promover una verdadera participación, para poder hacer las propuestas correspondientes».

Este 8 de septiembre, en el Aeropuerto Internacional Juan Gualberto Gómez Ferrer tuvo lugar la asamblea piloto provincial y acontecieron otras de las más de 2 mil 870 reuniones concebidas en un cronograma que como en todo el país debe concluir el 30 de noviembre.