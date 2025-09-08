Matanzas es provincia Destacada en la emulación por los 65 de los CDR

La provincia de Matanzas obtuvo la condición de Destacada en la emulación nacional por los 65 años de la fundación de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), la organización surgida el 28 de septiembre del 1960.

Norlenis Serpa Santos, coordinador de los CDR en Matanzas, agradeció a todos los cederistas por la contribución a “este logro, por el protagonismo y entrega cotidiana a las tareas”, expresó desde el convencimiento de cuanto “aún falta por hacer en los barrios para que se funcione de verdad y todos los días”.

Reflexionó sobre el desafío de elevar la vigilancia revolucionaria, del combate contra el consumo de drogas, el delito, la corrupción y las ilegalidades, en tiempos, acotó, en los que el país necesita más que nunca de los CDR.

Serpa expresó que en este triunfo hay una cuota grande de lo hecho por los colectivos laborales, “ejemplos de solidaridad con donaciones de sangre, de materia prima y apoyo a las comunidades, especialmente hoteles de Varadero, el aeropuerto internacional Juan Gualberto Gómez, la Universidad de Matanzas, por citar algunos”.

En una emulación donde la gran ganadora fue la central provincia de Ciego de Ávila, el territorio matancero compartió la condición de Destacada Santiago de Cuba y Las Tunas; en tanto el municipio de Matanzas se coló entre los 36 de mejores resultados.

Serpa adelantó el programa de actividades para saludar los 65 de los CDR, con énfasis en el reconocimiento a quienes desde sus cuadras realzan la valía de la organización fundada por el Líder Histórico de la Revolución, Fidel Castro Ruz.