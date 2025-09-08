Fortalecen quehacer comunitario desde la cultura en Pedro Betancourt

Con la premisa de optimizar la gestión cultural y ampliar su alcance a todos los espacios comunitarios, la Dirección municipal de Cultura de Pedro Betancourt desarrolló un variado conjunto de actividades en diversos centros sociales, educativos y asistenciales de este territorio matancero.

Desde expoventas artesanales, homenajes, acciones patrimoniales, muestras textiles y ferias productivas, el programa devino oportunidad para fomentar la participación ciudadana y fortalecer los vínculos comunitarios en las demarcaciones del poblado.

A la antigua Academia Minerva, sus aportes al desarrollo del sector educacional en la localidad y la meritoria labor del profesor Jesús Herrera Rodríguez como su director, dedicaron trabajadores del museo Gustavo González Pérez un ameno conversatorio con el personal docente de la Dirección municipal de Educación, actual sede del referido colegio.

Especialistas de la galería de arte Enrique Pérez Triana acercaron a los adultos mayores del hogar de ancianos Dr. Pedro Figueroa Sandelis las obras del joven artista Marcos David Torres, al tiempo que la Unidad Empresarial de Base Pedro Betancourt de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Matanzas, fue escenario para un emotivo homenaje a la vasta producción plástica del destacado pintor Leopoldo Romañach.

Por su parte, el Hogar Materno acogió una expoventa de confecciones textiles elaboradas por integrantes del Taller de Mujeres Creadoras y en el Consejo Popular Manuelito se realizó una feria integral que aglutinó a múltiples fuentes productivas territoriales y facilitó la comercialización de bienes locales y el acercamiento entre productores y consumidores.

Fotos: Dirección municipal de Cultura de Pedro Betancourt en su perfil de Facebook