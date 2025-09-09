A todo ritmo nuevo álbum de la Orquesta Failde

El nuevo álbum Caminando, Piango Piango, de la Orquesta Failde lo catalogan los musicólogos, como «mosaico tropical de danzón, guaracha, cumbia, y pleno sabor caribeño que captura el alma de Matanzas y más allá de nuestras fronteras».

El disco se adorna con voces legendarias como las de Omara Portuondo, Andy Montañez y Gaby Moreno, icónicas figuras que se integran a los sonidos del siglo XXI. La crítica especializada señala que la orquesta dirigida por el destacado flautista, Ethiel Fernández Failde, «ofrece un rico conjunto de música tropical que se extiende desde estructuras clásicas modernas hasta danzones cantados, mucha salsa y versiones que encantarán a los bailadores».

Paso a paso, poco a poco es el sentido de piango, piango, como declara el título del álbum, el cual mantiene la línea de trabajo de la agrupación y de la comunidad danzonera cubana, que aspira a la inclusión del danzon en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO.

Hasta el presente mes se desarrollan los encuentros con los seguidores de nuestro baile nacional a todo lo largo de la isla. Debemos recordar que a instancias de Matanzas, el danzón fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación desde 2013. En este empeño, la Orquesta Failde mantiene un ritmo de trabajo continuo con numerosas producciones disqueras que constituyen una invitación a bailar, celebrar y rendirle culto a la música cubana.

