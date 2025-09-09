Inicia consulta del anteproyecto del nuevo Código de Trabajo en Pedro Betancourt

Autoridades políticas, gubernamentales y sindicales del municipio de Pedro Betancourt confluyeron en la casa de cultura María Villar Buceta, del territorio, para desarrollar la asamblea piloto del proceso de consulta del Anteproyecto de Ley del Código de Trabajo, en aras de facilitar la preparación de los cuadros que conducirán este ejercicio. Autoridades políticas, gubernamentales y sindicales del municipio de Pedro Betancourt confluyeron en la casa de cultura María Villar Buceta, del territorio, para desarrollar la asamblea piloto del proceso de consulta del, en aras de facilitar la preparación de los cuadros que conducirán este ejercicio.

Con la participación del personal de la Empresa de Acopio y Beneficio del Tabaco Matanzas, las diferentes intervenciones se orientaron a enriquecer y perfeccionar el contenido del referido documento y garantizar que refleje las aspiraciones de la sociedad cubana actual.

Damaris González Pérez, Secretaria General de la Central de Trabajadores de Cuba en la localidad, destacó entre los aciertos del Código su respaldo al papel de los sindicatos y, en especial, su reconocimiento a los derechos y deberes de los trabajadores y empleadores cubanos.

Agregó que en el proceso deben participar todos los trabajadores de los sectores estatal y no estatal, las mipymes, cooperativas no agropecuarias, cuentapropistas, proyectos de desarrollo local e, incluso, trabajadores cubanos en el exterior.

Asimismo, González Pérez indicó que este nuevo Código del Trabajo, que en 2026 será sometido a la aprobación de la Asamblea Nacional del Poder Popular, prevé beneficiar jurídicamente a la masa trabajadora antillana y recalcó que la consulta se extenderá hasta el venidero 30 de noviembre en todo el país.

Fotos: Mardiel Surí González, vicepresidente de la Asamblea municipal del Poder Popular de Pedro Betancourt, en Facebook