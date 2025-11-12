Participan constructores matanceros en recuperación del Oriente del país

Los trabajadores de la Empresa de Construcción y Montaje de Matanzas laboran en las tareas de recuperación en el Oriente del país tras el paso del huracán Melissa.

Al frente de la brigada de veinte hombres, el ingeniero Sergio Edrosa García quien ponderó que acometen la recogida de desechos sólidos en la ciudad de Santiago de Cuba.

La fuerza solidaria de la Constructora Guanima de Matanzas trasladó a la zona afectada por el fenómeno meteorológico 20 camiones de volteo, dos cargadores y una pipa de agua.

Ante la situación del territorio el colectivo prevé que las faenas en un mes se concentren en la recogida de desechos sólidos en la Ciudad Héroe.

✍️Liz Yanet Rojo