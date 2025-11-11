Participa documental Padilla en Festival de Cine de Invierno en Santa Clara

El documental Padilla, de los realizadores Léster Garlobo y Daniela Daniel, dedicado al maestro de la plástica y coleccionista matancero Lorenzo Padilla Díaz, competirá en el 42 Festival de Cine de Invierno, de Santa Clara, que se extiende hasta el próximo sábado 15.

Encabeza la delegación al evento el presidente de la Filial, Vladimir Pérez Padrón.

Los creadores del documental, exhibido en premier en la Sala de Conciertos José White, son miembros del Cine Club Fusión y en declaraciones a la prensa manifestaron su intención artística y social de ponderar la vida y obra del pintor yumurino, nacido el 18 de septiembre 1931 en la Atenas de Cuba, reconocido por su fecunda trayectoria.

La delegación también la integran Eloilda Flores Rodríguez, del Cine Club Ramón Vega, de Calimete; Ibrayan Rodríguez, del Cine Club Génesis, de Jagüey Grande; y Jorge Martin, del Cine Club Somos Así, de Cárdenas.

Vale saber que el Comité Organizador recibió 50 obras con carácter de competencia: 18 documentales, seis ficciones e igual cantidad de animados; ocho spots, tres vídeos clip y dos videoarte, materiales procedentes de La Habana, Santiago de Cuba, Matanzas, Granma, Holguín, Camagüey, Pinar del Río, más la propia sede.

En el evento teórico las ponencias tratarán, entre otros temas, el centenario de Alfredo Guevara, fundador del ICAIC y la labor fundadora del grupo Cubanacán, para así festejar las cuatro décadas de la Federación Nacional de Cineclubes de Cuba.