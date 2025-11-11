11 de noviembre de 2025

Radio 26 – Matanzas, Cuba

Emisora provincial de Matanzas, Cuba, La Radio de tu Corazón

Participa documental Padilla en Festival de Cine de Invierno en Santa Clara

11 de noviembre de 2025 María Elena Bayón Mayor
El Comité Organizador del evento recibió 50 obras con carácter de competencia: 18 documentales, seis ficciones e igual cantidad de animados; ocho spots, tres vídeos clip y dos videoarte

El documental Padilla, de los realizadores Léster Garlobo y Daniela Daniel,  dedicado al maestro de la plástica y coleccionista matancero Lorenzo Padilla Díaz, competirá en el 42 Festival de Cine de Invierno, de Santa Clara, que se extiende hasta el próximo sábado 15.

Encabeza la delegación al evento el presidente de la Filial, Vladimir Pérez Padrón.

Los creadores del documental, exhibido en premier en la Sala de Conciertos José White, son miembros del Cine Club Fusión y en declaraciones a la prensa manifestaron su intención artística y social de ponderar la vida y obra del pintor yumurino, nacido el 18 de septiembre 1931 en la Atenas de Cuba, reconocido por su fecunda trayectoria.

La delegación también la integran Eloilda Flores Rodríguez, del Cine Club Ramón Vega, de Calimete; Ibrayan Rodríguez, del Cine Club Génesis, de Jagüey Grande; y Jorge Martin, del Cine Club Somos Así, de Cárdenas.

Vale saber que el Comité Organizador recibió 50 obras con carácter de competencia: 18 documentales, seis ficciones e igual cantidad de animados; ocho spots, tres vídeos clip y dos videoarte, materiales procedentes de La Habana, Santiago de Cuba, Matanzas, Granma, Holguín, Camagüey, Pinar del Río, más la propia sede.

En el evento teórico las ponencias tratarán, entre otros temas, el centenario de Alfredo Guevara, fundador del ICAIC y la labor fundadora del grupo Cubanacán, para así festejar las cuatro décadas de la Federación Nacional de Cineclubes de Cuba.

Más entradas

juicio

Total apego a las normas en el proceso penal en curso

11 de noviembre de 2025 Redacción Radio26

Exitosa prueba hidráulica en la CTE Antonio Guiteras

11 de noviembre de 2025 José Miguel Solís

Bandec celebra su aniversario 28 con énfasis en la bancarización y el financiamiento sostenible

11 de noviembre de 2025 Yunielis Moliner Isasi

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *