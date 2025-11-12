De Japón a MLB 

En los últimos años, el béisbol asiático y más directamente el béisbol japonés ha despertado el interés de varias de las franquicias de las grandes ligas.

Por solo citar algunos ejemplos está la triada de japoneses de los actuales campeones de la Serie Mundial, Dodgers de Los Ángeles ,el fenómeno Shoei Othani y los lanzadores Yoshinobu Yamamoto y Roki Sasaki.

A lo largo de la historia un total 74 jugadores japoneses han disputado al menos un juego de Grandes Ligas. En la actualidad 12 de ellos permanecen activos dentro de los roster.

En la temporada muerta de la gran carpa,varios jugadores de la NBP tienen el objetivo de dar el salto al big show. Destacan sobre el resto de sus coterraneos, el antesalista Munetaka Murakami de los Tokyo Yakult Swallows y el lanazador de los Seibu Lions ,Tatsuya Imai.

Munetaka Murakami es un portento físico de 1.90 metros de estatura que combina poder y agilidad. Entre sus principales logros están ser dos veces el jugador más valioso de la liga central de Japón y cuatro veces All-Star de la NPB.

Murakami-Sama, como lo apodan, en el béisbol asiático tiene hasta la fecha 224 cuadrangulares, 600 carreras impulsadas y un promedio ofensivo de 270, además fue elegido como novato del año en su debut en la segunda mejor liga del mundo.

Mientras Tatsuya presenta una efectividad de 1.92 con una tasa de ponches de 9.79 por cada nueve entradas de actuación. Posee un amplio repertorio de lanzamiento, pero fundamentalmente centra su trabajo en una recta que sobrepasa las 100 millas y una slider que en opinión de los expertos roza la perfección.