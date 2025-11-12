Inauguran hoy Salón de Paisajes Leopoldo Romañach

El estudio galería del artista de la plástica Adrián Gómez Sancho será una de las instituciones que entregue premios colaterales durante la inauguración hoy, a las 11 de la mañana, del XXX Salón de Paisajes Leopoldo Romañach, en la galería Espacio 34, de Varadero.

Veinticinco creadores participan en esta edición del Salón con 22 obras, la mayoría de pequeño formato y en ellas se aprecian, entre otras técnicas, la fotografía, el dibujo, el grabado y la escultura.

Adrián Gómez Sancho, quien ha participado en el Salón con un premio en una de sus ediciones anteriores, destaca la pluralidad que distingue la convocatoria al unir la poética visual no solo de los paisajistas puros, sino también múltiples maneras de ver hacer el paisaje.

Aunque en sus inicios tuvo carácter comercial y estéticamente apegado a la tradición, el salón amplió su alcance hacia la relación con los códigos visuales de avanzada.

La existencia aquí de un Salón Nacional que, con esa diversidad artística, conceptual y estilística aborde esta temática a partir de múltiples enfoques, constituye también homenaje de los creadores cubanos a la paisajística nacional y sus exponentes.

Paisajes clásicos arraigados a la producción pictórica del siglo XIX y principios del XX dialogan con las composiciones naif, surrealistas, neo-expresionistas y con propuestas aún más contemporáneas y transgresoras que se inserten en el fenómeno de la llamada Nueva Pintura, donde los artistas aprovechan las ganancias del arte kitsch, el pop art y el badpainting y abogan por el mero deleite estético que emana de la propia acción de crear y concebir la obra de arte.

Hoy, como es habitual desde 2005, la galería Espacio 34 de Varadero abre sus puertas a los artistas que defienden el paisaje como temática esencial en sus obras, una línea discursiva que cuenta con una vasta tradición y excepcionales exponentes en la provincia Matanzas.