Especialistas califican de fructíferas las reparaciones en la Guiteras

A juzgar por el avance en las acciones pronosticadas para acometer en la parada denominada «salida de oportunidad», todo hace pensar que la Central Termoeléctrica (CTE) Antonio Guiteras pudiera sincronizar, en breve tiempo, con el Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

Indudablemente, será un alivio para sobrellevar la muy tensa situación del servicio eléctrico que hace más frecuentes y prolongados los apagones en el país.

«Esto lleva trabajo y tiempo para terminar, pero las cosas han salido bien y lo mejor de todo es que no nos hemos complicado», comentó el ingeniero Román Pérez Castañeda, subdirector técnico de la industria.

En el momento de la salida, la planta matancera mantenía una generación de unos 120 megawatts, entrega que debe duplicarse tras las labores de mantenimiento y, sobre todo, debido a la reparación de los fallos que ocasionaron el alto nivel de consumo de agua.

El énfasis de los trabajos recayó en la corrección de la avería en la línea de alimentar, así como en la reparación de cuatro tubos en el recalentador de alta temperatura, el lavado de los calentadores de aire regenerativos y la limpieza interior de la caldera.

También realizaron la reparación de unas 30 válvulas, y el mantenimiento a los sistemas automáticos y eléctricos.

Pérez Castañeda destacó el aporte de los más de 200 trabajadores de la Empresa Mantenimiento a Centrales Eléctricas (EMCE), y en especial de operarios procedentes de Felton, enclavada en la región oriental del país, ahora mismo en plena recuperación tras las afectaciones provocadas por el huracán Melissa.

