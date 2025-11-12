Fortalecen la memoria histórica en las aulas de Bolondrón

La historia del Consejo Popular Bolondrón en el municipio de Pedro Betancourt se abrió paso en las aulas del Proyecto Educativo Félix Varela Morales, gracias al Programa Complementario de Historia Local que, en coordinación con la casa de cultura Néstor Ulloa del territorio, acerca a los estudiantes al devenir histórico de su comunidad.

En un esfuerzo por vincular la enseñanza formal con proyectos de alcance comunitario, el encuentro estuvo encabezado por el psicólogo y terapeuta familiar Riquel Arnaldo Díaz Tejeda, quien en representación de la institución cultural, guió la jornada con dinámicas participativas que abrieron un espacio de diálogo entre pasado y presente y convidaron a los jóvenes a descubrir la memoria histórica de la demarcación.

A través de relatos vivos, testimonios bibliográfico‑documentales y materiales didácticos, los educandos tuvieron a su alcance cuestiones referentes a las etapas fundacionales de Bolondrón y los momentos de mayor auge económico, así como las principales dinámicas sociales que han definido la vida comunitaria en la zona y reafirman su relevancia en la construcción de la identidad del poblado betancourense.

El Programa Complementario de Historia Local confirma su trascendencia al integrar la enseñanza con la vida comunitaria, brindar a los estudiantes un acceso claro y atractivo al conocimiento y fortalecer en ellos el sentido de pertenencia, al tiempo que impulsa el compromiso con la memoria histórica de la localidad como patrimonio que debe resguardarse para las generaciones presentes y futuras.

Fotos: Perfil en Facebook de la Dirección municipal de Cultura de Pedro Betancourt.