Renuevan convenio Universidad de Matanzas y Gaviota

Sinónimo de alianzas necesarias y compromiso institucional devino la firma de renovación del Convenio de Colaboración entre la Universidad de Matanzas (UM) y Gaviota Varadero, acto acogido hoy por el hotel Oasis Varadero.

La Doctora en Ciencias Liz Pérez Martínez, vicerrectora primera de la casa de altos estudios, explicó que este vínculo estrecho entre la institución educativa y el sector empresarial supone una oportunidad para transformar la teoría académica en soluciones prácticas.

Oportuna devino además la cita en el polo turístico de sol y playa, para renovar el convenio marco y establecer convenios específicos con las ocho facultades de la UM, argumentó Pérez Martínez acerca del encuentro dirigido a potenciar el intercambio y la retroalimentación, en función de aportar esfuerzos a la necesidades propias de cada área.

El lazo, nutrido desde la ciencia y los saberes -enfatizó además-, se fortalece mediante la formación de jóvenes capaces y comprometidos, dispuestos a enarbolar la excelencia abrigada por el campus universitario, posteriormente en el ejercicio de la profesión.

Necesaria resulta la vinculación entre la también catalogada ciudad de los saberes y sectores como el turístico, pues responde a las necesidades reales de las empresas, que aún en medio del dificil contexto que atraviesa la Isla, apuestan por la sostenibilidad y la innovación.



Cada año la universidad afianza lazos de colaboración con los diferentes sectores estratégicos del país, con vistas a brindar frutos que hoy crecen en las aulas del campus, al desarrollo económico y social de una Isla que no se rinde ante los retos que imponen los tiempos.

ACN