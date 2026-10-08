En la CTE Guiteras homenaje a innovadores

El combate frontal librado cada día contra la obsolescencia tecnológica y los efectos de la guerra económica, comercial y financiera del gobierno de los Estados Unidos en la central termoeléctrica (CTE) Antonio Guiteras lo resume la frase “su otra energía somos los innovadores”.

Recurrente en Alejandro Ventosa Águila, el Héroe del Trabajo de la República de Cuba, esas palabras ilustran la dependencia de la planta del talento de sus hombres y mujeres, responsables de mantenerla aún funcionando, a pesar de sus 38 años en operaciones, desde su primera sincronización en el mes de marzo del año 1988.

El propio Ventosa, especialista en protecciones eléctricas, ha reiterado que los cimientos de esa épica técnica se remontan a los años 80 del siglo XX, durante el montaje del bloque, cuando fueron azotados fuertemente por un ciclón que destruyó muchos paneles.

Recuerda cómo ante la propuesta extranjera de recontratar servicios, el entonces movimiento técnico decidió recuperar todo por ellos mismos.

Aquellos jóvenes como Ventosa “sembraron la semilla” de esa capital creativa que trasciende los años, dice con orgullo Yamiris Rodríguez Valido, presidenta del Buró provincial de la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores (ANIR).

“En el 2025 y en lo que va de 2026 figuran entre los centros de mayores resultados. Por eso decidimos iniciar en esta prestigiosa sede la jornada por el innovador, justo cuando se celebra el medio siglo de la organización, que se extenderá todo el mes de octubre”.

Fue una alegría para el colectivo, admitió Luis Gabriel Yiró Hernández, presidente de la ANIR en la CTE, asociación a la que pertenece más del 50 por ciento de la fuerza laboral, agrupada en trece Comités de Innovadores y Racionalizadores (CIR).

La imposibilidad de adquirir repuestos o tecnologías por culpa del bloqueo imperial, ha supuesto buscar soluciones a sus propios problemas, diseñar sus propuestas, muchas de las cuales son fabricadas en talleres de la Unión Eléctrica.

Según Rodríguez Valido, el Movimiento de Innovadores y Racionalizadores en la planta más eficiente del país es un bastión de resistencia creativa, que con su Héroe del Trabajo al frente, lo hace todo por llevar la luz a los hogares cubanos.

La occidental provincia de Matanzas cuenta con unos diez mil aniristas, no solo capaces de recuperar líneas productivas, mantenerlas funcionando, preservar empleos, sustituir importaciones y generar elevado efecto económico como consecuencia del ahorro de las inventivas.

Foto: Yamiris Rodríguez