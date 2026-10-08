Pañoleta azul para pioneros Moncadistas (+fotos y vídeo)

Este ocho de octubre en Matanzas, los educandos celebraron el acto provincial de entrega de la pañoleta azul a los pioneros de primer grado.

La cita tuvo lugar en la escuela primaria República de México, en la barriada de Pueblo Nuevo y coincidió con el inicio de la Jornada Ideológica Camilo-Che y rememora la fecha de captura de Ernesto Che Guevara.

El momento más emotivo estuvo protagonizado por los pioneros de primer grado, quienes recibieron su pañoleta azul, atributo que los identifica como miembros de la Organización de Pioneros José Martí, lo que marca su ingreso oficial al grupo de pioneros Moncadistas, correspondiente del primero al tercer grado.

La actividad contó con la presencia de Mario Sabines Lorenzo, primer secretario del Partido en la provincia; la gobernadora Marieta Poey Zamora; el director provincial de Educación, Ricardo Muñoz, así como otras autoridades del territorio quienes acompañaron a estudiantes, profesores y familiares.

Como parte del acto, se desarrollaron demostraciones artísticas a cargo de estudiantes y docentes, quienes ofrecieron poesías y piezas musicales dedicadas al Che y reafrimaron el compromiso de las nuevas generaciones con los valores de la Revolución.

Con esta actividad, Matanzas da inicio a la Jornada Ideológica Camilo-Che que cada año rinde homenaje a dos figuras imprescindibles de la historia cubana: Camilo Cienfuegos y Ernesto Che Guevara.