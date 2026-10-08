Matanzas trabaja en la reducción de muertes infantiles y maternas

Un programa de prevención para reducir las muertes infantiles y maternas se ejecuta en esta provincia de Matanzas, territorio que exhibe una tasa de defunciones de 4,8 infantes por cada mil nacidos vivos.

Con la presencia de Mario Sabines Lorenzo, primer secretario del Partido en Matanzas, las autoridades de Salud expusieron la serie de medidas y estrategias dirigidas a atenuar la tendencia que ubica al territorio por encima de la media nacional en los fundamentales registros del programa materno infantil.

En ese sentido, se catalogan como preocupantes las evoluciones de municipios de Pedro Betancourt con una tasa de 27 muertes por cada mil nacidos vivos y tres fallecidos, así como los de Limonar y Perico, ambos con tasas sobre el 14 por mil.

El empeño de atención al Programa Materno Infantil en Matanzas dispone de recursos y medios esenciales orientados hacia la captación temprana de gestantes, el seguimiento necesario y la pesquisa para reducir los partos de riesgo y el bajo peso al nacer.