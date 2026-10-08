Los versos al Che de los grandes poetas cubanos

La figura del Comandante Ernesto Che Guevara de la Serna devino fuente inagotable de inspiración en Cuba.

Desde su muerte en 1967, grandes poetas dedicaron obras a su memoria y legado, con la creación de un glosario que abarca desde la elegía hasta la prosa.

Tras la muerte del Che, numerosos bardos de renombre convirtieron sus textos en clásicos de la literatura contemporánea cubana. De los primeros y más connotados recordamos el extraordinario poema «Che Comandante», del Poeta Nacional, Nicolás Guillén, quien lo escribió a raíz de la muerte del héroe y lo leyó en la velada solemne del 18 de octubre de 1967 en la Plaza de la Revolución.

Sus versos proféticos lo describen: «No porque hayas caído/ tu luz es menos alta», y esas palabras calaron profundo en el sentir de nuestro pueblo .

A la poetisa Mirta Aguirre, con su «Canción antigua al Che Guevara», estructurada como un diálogo metafórico entre la autora y el Che, la han leído millones de cubanos en el cuaderno de lectura de primaria.

Asimismo, Eliseo Diego escribió «Donde nunca jamás se lo imaginan», un poema que rechaza la idea de Guevara como una estatua inmóvil, al afirmar que fue «el fuego, la luz, el aire, la libertad americana» .

Y de manera singular, José Lezama Lima creó la obra titulada «Ernesto Guevara, Comandante nuestro», en la cual califica al Guerrillero Heroico como un «hombre de todos los comienzos», imagen mítica que trasciende la muerte.

Inolvidables son las poesías de Fina García Marruz, Cintio Vitier, Miguel Barnet y Félix Pita Rodríguez, entre otros reconocidos autores, dada la repercusión de su presencia en la historia cubana, en su cualidad de médico, político, guerrillero, escritor, periodista y revolucionario hasta las últimas consecuencias

Como bien expresara del Che, el compositor Pablo Milanés: «Si el poeta eres tú. Como dijo el poeta.

Y el que ha tumbado estrellas en mil noches, de lluvias coloridas, eres tú…

Guerrero para siempre, tiempo eterno…»

Foto: Carl Steffen