Educandos de primer grado reciben la pañoleta azul en Jovellanos

Hoy 8 de octubre los educandos de primer grado se iniciaron con orgullo y alegría en la Organización de Pioneros José Martí (OPJM), y exhibieron con dignidad su pañoleta de color azul ante la comunidad educativa presente en el acto.

La entrega del atributo, tradición al inicio de la jornada Camilo-Che, se desarrolló en el municipio Jovellanos con la participación de los estudiantes de ese grado escolar

Familiares y docentes acompañaron a los pioneros Moncadistas durante la iniciación celebrada en este municipio.

Desde ahora los nuevos miembros de la OPJM comenzarán una nueva etapa en la vida estudiantil guiados por el ejemplo de Camilo y Che.