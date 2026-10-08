Matanzas forma estudiantes como técnicos medios en Derecho Judicial

Estudiantes de la provincia de Matanzas cursan la carrera de técnico medio en Derecho Judicial, una formación dirigida a preparar a jóvenes que en el futuro podrán incorporarse al sistema de tribunales.

María de la Caridad Díaz Moreno, profesora de segundo año, explica que la carrera tiene como propósito preparar a los estudiantes para desempeñarse como secretarios en los tribunales, tanto municipales como en otras instancias del sistema judicial.

La formación combina conocimientos propios del ámbito jurídico con las herramientas necesarias para asumir las funciones que corresponden a este personal dentro de los tribunales.

Para Rosalía Echeverría, estudiante de segundo año, la elección de la carrera estuvo vinculada inicialmente a la influencia de su madre, abogada. Sin embargo, asegura que durante su formación encontró una profesión que hoy disfruta y considera una excelente opción.

También Christopher Díaz Hernández, estudiante de segundo año, llegó a la especialidad motivado por su rechazo a las injusticias. Conoció sobre la carrera durante la secundaria, cuando recibió orientación acerca de sus características, y decidió incorporarse.

Más allá de la preparación académica, estos jóvenes comienzan a acercarse desde las aulas a una profesión vinculada directamente con el funcionamiento del sistema judicial, donde la responsabilidad, el conocimiento de las normas y el compromiso con la justicia resultan esenciales.

La formación de técnicos medios en Derecho Judicial constituye así una vía para garantizar la preparación de los futuros trabajadores que asumirán funciones de apoyo dentro de los tribunales y contribuirán al adecuado desarrollo de los procesos judiciales.