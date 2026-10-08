Imparten seminario sobre nuevo Código de Trabajo en empresas matanceras del MINAL

Dirigentes sindicales y del Ministerio de la Industria Alimentaria, del municipio de Matanzas, participaron en un seminario sobre la aplicación del nuevo Código de Trabajo cubano.

En el encuentro se abordaron, además, los reajustes necesarios para la elaboración de los Convenios Colectivos de Trabajo y la reestructuración de los Órganos de Justicia Laboral.

En el seminario especialistas del Ministerio de Trabajo y la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) en la provincia esclarecieron las dudas de los presentes. Entre las inquietudes se encontraban el esclarecimiento de lo que significa y el tratamiento que debe darse al pluriempleo y a la pluriactividad.

De igual forma, preguntaron sobre la continuidad del trabajo en el extranjero para quienes viajan temporalmente y que pueden realizar su labor por Internet.

Aunque las preguntas formuladas por los presentes indican que hay dominio del cuerpo legal, se orientó continuar estudiando e indagando sobre el alcance de lo recogido en el Código.

El Sindicato provincial del ramo llamó a los dirigentes de base allí presentes a intercambiar con los trabajadores sobre los temas tratados en el seminario.

Se debatió con especial intención el punto relacionado con los convenios colectivos, donde fueron expuestos ejemplos prácticos y soluciones a deficiencias anteriores.