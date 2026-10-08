Increíbles despiertan y Bendecidos siguen invictos

Los Increíbles lograron su primera victoria en la sexta edición de la Liga de Béisbol jagüeyense al vencer 10 carreras por dos a los Cerveceros en el primer juego de la jornada en el estadio 19 de Abril.

Unai Puente se fue de 4-3, con un doble y tres anotadas; Osmay Quiñones ligó de 3-2, con doble y tres impulsadas, mientras Brayan Santana y Yaniel González sumaron dos hits cada uno.

Desde el box, Yordanys Domínguez se llevó el triunfo y, por los Cerveceros, la derrota fue para Yoerlan Otaño.

En la otra cita, Los Bendecidos protagonizaron la remontada de la jornada; con dos outs en el noveno inning y gracias a un error de la defensa rival, lograron cinco carreras seguidas. Así superaron nueve por siete a Las Águilas del Sur y se mantienen invictos en la cima.

En el duelo, el ganador fue Levi González, a la vez que Javier Montero y Yendry Pérez lideraron el ataque, con dos hits cada uno; Montero, además, empujó una carrera y anotó dos.

Por las Águilas, Mae Alba brilló de 5-3 y Amaury Fuentes se fue de 3-2. La derrota fue para Yadiel Calzada.

El campeonato apenas comienza, pero ya deja una lección: Los Cerveceros, con dos derrotas, pagan caro sus errores defensivos y la falta de control en el pitcheo. Las Águilas tuvieron el juego en la mano y lo perdieron con el out número 25 a la vista, mientras los Increíbles, pentacampeones, recuerdan que nunca conviene darlos por vencidos.