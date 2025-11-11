Total apego a las normas en el proceso penal en curso

Actualmente se realiza en Cuba un proceso penal que incluye, como uno de los acusados, a Alejandro Gil Fernández, quien se desempeñó como vice primer ministro y ministro de Economía y Planificación. Entre los delitos que se le imputan está el de espionaje.

Para profundizar en las características de esta figura legal en Cuba, su tratamiento y la reciente decisión judicial de celebrar a puertas cerradas el juicio contra este acusado en específico, Granma conversó con el doctor en Ciencias Jurídicas Arnel Medina Cuenca, profesor titular y consultante de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, y vicepresidente de la Sociedad Cubana de Ciencias Penales.

–¿Qué caracteriza el delito de espionaje en la legislación cubana? ¿Por qué se considera tan severo?

–Efectivamente, el espionaje es un delito extremadamente grave, porque atenta directamente contra la seguridad nacional. Todos los Estados siempre han perseguido este ilícito.

«En nuestro Código Penal vigente, la Ley 151, se caracteriza de manera amplia: comete espionaje quien, en detrimento de la seguridad del Estado, participe, colabore o mantenga relaciones con los servicios de información de un Estado extranjero, o les proporcione informes, o los obtenga o procure con el fin de comunicárselos. La sanción por estas acciones es de las más elevadas en nuestro ordenamiento: privación de libertad de diez a 30 años, cadena perpetua o muerte.

«También se integra el delito de espionaje cuando los hechos se cometen para favorecer a organizaciones no gubernamentales, instituciones de carácter internacional, formas asociativas o de cualquier persona natural o jurídica.

«La esencia del delito es que sea en perjuicio del país. Incluye también al que proporciona a un Estado extranjero datos de carácter secreto, cuya utilización pueda dañar a la República de Cuba, o quien, con el mismo fin, reúna o guarde esa información».

–La ley parece ser muy específica sobre las acciones que tipifica el delito…

–Así es. El artículo 116 es muy amplio. Por ejemplo, se sanciona a quien, sin la debida autorización, practique reconocimientos, tome fotografías o tenga en su poder planos, croquis o vistas de campamentos, zonas militares, obras de defensa, ferrocarriles, barcos o aeronaves de guerra, establecimientos marítimos militares o cualquier otra instalación o documento concerniente a la seguridad del Estado.

«Incluso, el simple hecho de penetrar clandestinamente, con engaño, violencia o soborno, en alguno de estos lugares, se sanciona con prisión de dos a cinco años, lo que constituye una forma atenuada del delito.

«Las formas más graves son cuando la información se entrega o se pretende entregar a un Estado extranjero».

