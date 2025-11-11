Exitosa prueba hidráulica en la CTE Antonio Guiteras

Tras la exitosa prueba hidráulica en la caldera de la central térmica Antonio Guiteras, de Matanzas, se avanza en la terminación de los restantes objetos que permitirán en la noche del miércoles intentar la sincronización.

El ingeniero Román Pérez Castañeda, subdirector técnico, precisó que se ubicó también un detalle en el recalentador de alta temperatura, actualmente en solución y a partir de la tarde de hoy comienzan a cerrar algunas actividades.

Comentó Pérez Castañeda que este martes iniciaron la limpieza mecánica del eje convectivo, que ocupará la tarde y noche, tareas finales para cerrar la caldera e iniciar el arranque.

Durante este mantenimiento al mayor bloque unitario de la Isla se acometen más de 500 acciones correctivas coordinadas entre varias brigadas de la industria y distritos de la Empresa de Mantenimiento a Centrales Eléctricas, con la finalidad de alcanzar una potencia de más de 220 megavatios.