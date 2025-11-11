Bandec celebra su aniversario 28 con énfasis en la bancarización y el financiamiento sostenible

El Banco de Crédito y Comercio (Bandec) celebrará este 12 de noviembre su vigésimo octavo aniversario, con resultados que evidencian el avance de la institución en la prestación de servicios financieros y en el apoyo al desarrollo económico del territorio matancero.

Durante el último año Bandec ha priorizado la bancarización de la población, la digitalización de los servicios y el otorgamiento de créditos a los diferentes actores económicos, con énfasis en proyectos productivos, iniciativas de desarrollo local y sectores estratégicos.

Como parte de estas acciones, en lo que va de año se han entregado 54 mil 919 tarjetas magnéticas y 21 mil 271 tarjetas Multibanca, a través de las cuales los clientes han realizado doce millones 895 mil 835 operaciones mediante los canales electrónicos de pago. Este indicador refleja el avance sostenido en la gestión de los servicios digitales, aspecto que resulta esencial en el impulso a la bancarización y la modernización de las transacciones financieras en el territorio.

Asimismo, las Ferias Comerciales de esta semana estarán dedicadas al aniversario, donde se ofrecerá información sobre productos bancarios, orientación a clientes y demostraciones del uso de plataformas como Transfermóvil y EnZona.

Entre las líneas de trabajo destacadas se encuentra la implementación de la Banca Verde, modalidad que promueve el financiamiento a proyectos sostenibles, entre ellos iniciativas de energía renovable, producción agroecológica y tecnologías limpias con impacto ambiental positivo.

La directora provincial de Bandec en Matanzas, Yanetsys Chávez, señaló que la fecha se celebra en medio de retos económicos, pero también con resultados que evidencian crecimiento y estabilidad.

“Bandec continúa financiando a los diferentes segmentos de la economía y perfeccionando los servicios, incluso en un escenario complejo. Contamos con trabajadores experimentados y comprometidos, que sostienen el desempeño de la institución y la atención a nuestros clientes”, afirmó.

Chávez destacó además que durante este mes la institución también participará en las actividades por el 65 aniversario del Sistema Bancario Cubano, lo que otorga un carácter especial a la celebración.

Bandec reafirma su compromiso con la modernización del sistema financiero, el fortalecimiento de la bancarización y el apoyo al desarrollo económico y social de la provincia.