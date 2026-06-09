Transcurren trabajos en el interior de la caldera de la CTE Guiteras

Sin apresuramientos y en medio de rigurosas comprobaciones al auxilio de la ciencia disponible, transcurren los trabajos en interior de la caldera de la central térmica Antonio Guiteras con la finalidad de incorporarla al sistema electro energético nacional en el menor tiempo posible.

Lo cierto es que las brigadas de la empresa de mantenimiento a centrales eléctricas junto trabajadores del mayor bloque unitario de la isla mantienen turnos que cubren las 24 horas del día y ensanchan las áreas de revisión, con la esperanza de eliminar amenazas y consolidar la tan necesaria generación estable.

Así las cosas, el ingeniero Román Pérez Castañeda, director general, se mostró cauteloso sobre el momento en que se puedan acometer las pruebas hidráulicas que confirmarán lo efectivo de las medidas correctivas, puesto que como declaró se repasan y fortalecen todos los cordones de soldaduras.

Sin embargo, la evolución de los trabajos, bajo innegable presión, indican la posibilidad de que el bloque en un lapso de aproximadamente 24 horas podría intentar el arranque, otro momento adicional de tensión, ante el evidente deterioro de la caldera.

📸 Livianis Cuervo, comunicadora Institucional de la #cteantonioguiteras.