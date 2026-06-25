26 de junio de 2026

Radio 26 – Matanzas, Cuba

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Disponibles las Transformaciones Económicas y Sociales tras su actualización

25 de junio de 2026 Redacción Radio26
Como resultado de un amplio proceso de consulta y debates en el Buró Político, en el Pleno Extraordinario del Comité Central del Partido, en la Asamblea Nacional del Poder Popular y en el Consejo de Ministros, se actualizaron y fueron aprobadas las 176 Transformaciones Económicas y Sociales, agrupadas en 23 ejes temáticos

Como resultado de un amplio proceso de consulta y debates en el Buró Político, en el Pleno Extraordinario del Comité Central del Partido, en la Asamblea Nacional del Poder Popular y en el Consejo de Ministros, se actualizaron y fueron aprobadas las 176 Transformaciones Económicas y Sociales, agrupadas en 23 ejes temáticos, que se presentan a continuación:

DESCARGAR AQUÍ INTEGRAMENTE LAS TRANSFORMACIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES JUNIO 2026

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