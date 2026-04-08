Inicia en La Habana curso de capacitación para operadores de sistemas de almacenamiento de energía (BESS)

Este lunes comenzó en la capital cubana un curso de capacitación dirigido a una veintena de operadores de Sistemas de Almacenamiento de Energía en Baterías (BESS, por sus siglas en inglés), tecnologías clave para la estabilidad del Sistema Electroenergético Nacional. La formación, enfocada en el personal que trabajará en subestaciones eléctricas del país, aborda desde la operación y el mantenimiento de estos equipos hasta la interpretación de planos eléctricos y el manejo de herramientas informáticas para el monitoreo.

Los sistemas BESS almacenan electricidad en baterías de iones de litio —de alta densidad energética y bajo mantenimiento— y resultan fundamentales en proyectos renovables como la energía solar, pues acumulan el exceso de generación diurno para suministrarlo cuando la demanda aumenta o la producción baja. Los operadores en formación también adquieren competencias en seguridad industrial, con énfasis en riesgos químicos y eléctricos, así como en la coordinación con el Despacho Nacional de Carga para regular el flujo de energía almacenada.

En Cuba, cuatro sistemas BESS de 50 MW cada uno operan en subestaciones de 220 kV: Cueto (Holguín), Bayamo (Granma), Cotorro (La Habana) y Habana 220. Instalados cerca de estas infraestructuras, permiten inyectar o absorber energía en milisegundos para regular la frecuencia, evitar apagones, mitigar la intermitencia de fuentes como la solar fotovoltaica y optimizar la red existente, reduciendo costos y tiempos de instalación.

Además, en el municipio especial Isla de la Juventud funciona un sistema de baterías de litio de descarga rápida, inaugurado como proyecto de mejoramiento del suministro eléctrico. La iniciativa, impulsada por la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA), compensa fluctuaciones de la generación fotovoltaica y contribuye a la regulación de frecuencia del sistema eléctrico municipal, tras una donación de más de 20 millones de dólares por parte del Gobierno de Japón y la JICA.