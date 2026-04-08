19 de abril de 2026

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Convocan a programa de Maestría en Ciencias de la Educación Superior

8 de abril de 2026 Yovana Baró Álvarez
Desde la  Universidad de Matanzas convocan a la trigésima edición del Programa de Maestría en Ciencias de la Educación Superior, reconocido como de Excelencia por la Junta de Acreditación Nacional en los años 2005-2009 y 2024.
Según dan a conocer en la página Web de la institución , el objetivo de este programa, supervisado por la Facultad de Educación , es desarrollar en los docentes maestrantes   la capacidad de operar teórica y prácticamente  en los diversos contextos de su actuación profesional.
 Los privilegia con la consolidación de habilidades investigativas orientadas al estudio y la transformación de fenómenos educativos, tanto en el ámbito escolar como en la práctica pedagógica del docente, mediante la aplicación de la ciencia y la innovación.
De acuerdo con lo informado entre los requisitos de ingreso al curso de maestría destacan  ser graduado universitario, presentar currículum actualizado, proponer un tema de investigación vinculado a un proyecto científico y estar  avalado por un tutor miembro del claustro del programa académico.
Los interesados deberán presentar  la solicitud de matrícula  en la Secretaría de Posgrado de la Universidad de Matanzas entre el 21 y el 30 de abril , así como contactar previamente con el mencionado Departamento  para mayor información sobre los documentos a entregar y requisitos establecidos con miras a este nivel académico.
Destaca además el Comité organizador de la Maestría en Ciencias de la Educación Superior, que el programa se desarrolla  en el plazo de año y medio, incluido el periodo de  defensa de las tesis como el ejercicio de evaluación final.
El uso sistemático de la informática, que incluye  el acceso a la plataforma MOODLE, redes profesionales y sitios de interés, como una forma de autogestión del conocimiento y el aprendizaje, así como los intercambios entre el maestrante y su tutor ,  son algunos de los requisitos indispensables para el adecuado desarrollo del proceso investigativo , según acota la publicación del principal centro académico de la provincia .

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