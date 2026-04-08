19 de abril de 2026

Radio 26 – Matanzas, Cuba

Radio 26, emisora provincial de Matanzas, Cuba. Noticias locales, música cubana y cultura. La Radio de tu Corazón, siempre cerca de ti.

Celebran Feria del Trompo en Matanzas

8 de abril de 2026 Maxdiel Fernández Padrón

El Archivo Histórico Provincial de Matanzas, junto al proyecto Afroarte y la Asociación Cubana de Artesanos Artistas (ACAA), organizó el concurso infantil La Feria del Trompo como parte de las actividades por el día de los pioneros, celebrado el pasado 4 de abril. La propuesta convocó a niñas y niños en torno a un juego tradicional que forma parte de la memoria cultural.

El certamen centró su dinámica en el diseño de trompos a partir de materiales decorativos como conchas y otros elementos, lo que incentivó la creatividad y el aprovechamiento de recursos diversos. Cada pieza reflejó la imaginación de sus creadores y una mirada propia sobre este objeto lúdico.

Los organizadores informaron que se reconocerá a los tres mejores concursantes, seleccionados por la calidad y originalidad de sus diseños. La premiación distinguirá propuestas que integren estética, ingenio y coherencia en el uso de los materiales.

Con esta iniciativa, las instituciones promotoras fortalecen el vínculo entre infancia y tradiciones, al tiempo que generan espacios para la expresión artística desde edades tempranas.

Más entradas

Reaniman el Museo de Girón en la Ciénaga de Zapata 

19 de abril de 2026 Odalys Oriol Miranda Suárez

Benefician con paneles solares a residentes en zonas de difícil cobertura

19 de abril de 2026 Yaudel Rodríguez Vento

Jubilados en espera: Los desafíos del cobro en medio de la crisis energética

19 de abril de 2026 Enrique Tirse Hernández

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *