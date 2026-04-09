Patria, un Girón comunicacional en nuestro tiempo

Bajo el principio de articular al sistema de comunicación pública en Cuba, con modos de hacer también de izquierdas, atemperados a las nuevas tendencias tecnológicas, vuelve, esta vez en su quinta edición, el Coloquio Internacional Patria.

El evento, dedicado al centenario del Comandante en Jefe, que coincidirá en fechas con los días de la epopeya de Playa Girón, se consolida en los momentos actuales como una muestra de que la Isla no está sola, pese a la brutal guerra comunicacional de la que es un blanco permanente.

«A pesar del corto tiempo en el que se libró la convocatoria, ha sido notable la respuesta, con unos 150 participantes extranjeros ya confirmados lo que demuestra el acompañamiento a Cuba y el prestigio ganado por el coloquio», afirmó, en conferencia de prensa, Ricardo Ronquillo Bello, presidente de la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC).

Destacó también que este año, Patria tendrá la singularidad de convertirse en un espacio de preparación y capacitación, con talleres paralelos a los paneles principales, y con una modalidad virtual que permita llegar a profesionales de la comunicación de todo el país.

«Queremos que como nunca antes se pueda aprovechar la presencia en el evento de especialistas de muy alto nivel, periodistas, teóricos, líderes de grupos de comunicación», añadió Ronquillo Bello.

Por su parte, Daniel González, miembro del Comité Organizador, argumentó que Patria, al estar marcado por las más novedosas tendencias tecnológicas que se aplican en materia de comunicación, tendrá a la Inteligencia Artificial y sus usos, entre las temáticas principales.

El coloquio contará con un amplio espacio expositivo con sede en el recinto ferial de Línea y 18 en La Habana, en el que medios nacionales e internacionales, y otros proyectos del ámbito de la comunicación podrán exponer sus principales avances en materia de tecnología e innovación.

El presidente de la UPEC puntualizó que en esta quinta edición será inaugurada oficialmente la sede del proyecto Patria, que pretende convertirse en un centro de estudio, formación y preparación.

«Patria coincide con fechas de mucho simbolismo, el aniversario 65 de la victoria de Girón, la declaración del carácter socialista de la Revolución. Digamos entonces que Patria, es el Girón comunicacional de nuestro tiempo», concluyó Ronquillo Bello.

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