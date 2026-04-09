Nuevamente en el podio de los mejores Aeropuerto de Varadero

Otra vez en lo más alto del podio de los Vanguardias Nacionales. Difícilmente otro aeródromo en el país tenga su consistencia. Quizás por eso siguen considerando al Juan Gualberto Gómez como el número en el destino Cuba.

A su intrepidez para levantar vuelo hacia óptimos comportamientos económicos, sindicales, vínculo con la comunidad y alcance social, deben allí ser marca distintiva en el sector empresarial de la occidental provincia de Matanzas y más allá.

“Es el sello de un colectivo que se define por la excelencia de sus servicios Gracias a cada trabajador del aeropuerto por su vocación y por poner en alto el nombre de la aviación cubana. ¡Felicidades equipo!”, publicó en su perfil de la red social Facebook la Corporación de la Aviación Cubana S.A.

Inaugurado el 25 de septiembre de 1989, el de la terminal figura en la relación de los 49 colectivos de Matanzas Vanguardias Nacionales por los resultados del 2025, entre las provincias de mejores saldos.

Por el Sindicato provincial de Trabajadores de Transportes y Puertos solo merecieron esta categoría de la emulación el aeródromo matancero y la unidad empresarial de base Agencia de Taxis Varadero.

La atención a los poblados de Carboneras y Regalito de Maya, a salas de centros hospitalarios, a hogares de niños sin amparo familiar…, redondean su desempeño, justo lo aspirado de una empresa estatal socialista, ha dicho en varias ocasiones Osmar Ramírez Ramírez, secretario general del Comité provincial de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC).

Foto: De la Autora.