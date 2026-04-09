Iniciará esta noche arranque de la Guiteras

Tras concluir más de 400 acciones correctivas y ser favorable la prueba hidráulica en caldera, los trabajadores de la central térmica Antonio Guiteras de esta ciudad de Matanzas se alistan para el proceso de arranque.

Según la estimación del ingeniero Román Pérez Castañeda, director general del bloque unitario, es muy posible que en el entorno de las siete de la noche inicie el arranque. Comentó el especialista que de transcurir según lo previsto, la unidad sincronizaría en las primeras horas de la madrugada.

Con la restauración del recalentador de alta temperatura, un elemento que manifiesta alto deterioro y las demás acciones como el lavado de los calentadores de aire regenerativo y acciones correctivas en equipos y sistemas, la unidad podría generar sobre los 200 megavatios.

Este año puede ser de buen augurio para la Guiteras, puesto que el programa de gobierno incluye el mantenimiento general del bloque, tarea que pudiese ocupar alrededor de seis meses de labores y tras reparaciones de importancia en caldera, generador y turbina, podría alcanzar una potencia sobre los 280 megawatts, ganar en eficiencia y permanecer mucho más tiempo en línea.