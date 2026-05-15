15 de mayo de 2026

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«Podría aliviarse el daño de un modo más fácil y expedito con el levantamiento o alivio del bloqueo»

15 de mayo de 2026 Redacción Radio26
«La experiencia de nuestro país en recibir ayuda internacional, incluyendo de EE.UU, es amplia y constructiva. Cualquier donante puede dar fe de esa realidad», así expresó en su cuenta en x el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República Miguel Díaz-Canel Bermúdez

«La experiencia de nuestro país en recibir ayuda internacional, incluyendo de EE. UU, es amplia y constructiva. Cualquier donante puede dar fe de esa realidad». Así expresó en su cuenta en X el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, luego de que por primera vez, el gobierno de Estados Unidos formalizara de manera pública, mediante un comunicado del Departamento de Estado, un ofrecimiento de ayuda a Cuba valorado en 100 millones de dólares.

El mandatario cubano argumentó, además, que «si verdaderamente hay disposición del gobierno estadounidense a brindar ayuda en los montos que anuncia y en plena conformidad con las prácticas universalmente reconocidas para la ayuda humanitaria, no encontrará obstáculos ni ingratitud de parte de Cuba, por muy inconsecuente y paradójico que resulte el ofrecimiento a un pueblo que, de modo sistemático y despiadado, el propio gobierno estadounidense castiga colectivamente».

«Las prioridades son más que evidentes: combustibles, alimentos y medicinas», afirmó Díaz-Canel.

Refiriéndose al doble rasero de brindar ayuda por una parte mientras se profundiza el castigo colectivo por otra, dijo el Presidente cubano: «Por cierto, podría aliviarse el daño de un modo más fácil y expedito con el levantamiento o alivio del bloqueo, pues se conoce que la situación humanitaria es fríamente calculada e inducida».

El Primer Secretario del Comité Central del Partido culminó diciendo que «nuestra experiencia de trabajo con la Iglesia Católica es rica y productiva».

  • Granma

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