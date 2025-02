Amanda Rodríguez Leyva y sus equilibrios precarios en Matanzas

Equilibrios precarios se titula la pieza instalativa ubicada desde el 23 de enero último en la Dirección provincial de Patrimonio y Construcción, en la calle Milanés. En ella la joven artista Amanda Rodríguez Leyva aborda la delicada relación entre estabilidad y vulnerabilidad.

“Es explorar la vulnerabilidad de los materiales, un poco más allá del propio significado que puedan tener las obras desde el punto de vista formal, jugar con la vulnerabilidad y con el hecho de cómo su fuerza de alguna manera en cada una de las piezas se convierte en apoyo de otra para poderse sostener.

“Es una especie de dependencia de la una con la otra, en la que nos cuestionamos cómo cada elemento pesado puede ser sostenido por los que son más débiles y como los débiles a la vez sostienen esa fuerza.

“A partir de esa idea la obra explora el propio contexto: las situaciones cotidianas, de sentimientos, frustraciones que parten de lo personal, pero que aprecio en la sociedad”.

Según aparece en en las palabras al catálogo, a través de la exploración de lo que se sostiene frente a lo que se desploma, las piezas invitan a reflexionar sobre las estructuras que emergen de la fragilidad y la resistencia, proponiendo un espacio donde ambas fuerzas se integran en constante negociación.

Los materiales que dan forma a la propuesta visual, usualmente utilizados en los procesos constructivos como piedras, troncos de madera y sogas, adquieren significados relacionados con las tensiones inherentes a la condición humana.

El lugar seleccionado para el montaje responde, además de su valor de uso, a las características físicas que exhibe, en evidente estado de deterioro, puesto que muchos ciudadanos ni siquiera imaginan que existe ahí un centro de trabajo y viviendas.

“Matanzas es una ciudad que no tiene muchas galerías y la más grande no soporta este peso. Como ideas alternativas pensamos en los lugares en ruinas.

Íbamos a hacerlas en varios sitios pero, por cuestiones espaciales, de clima de las propias piezas y de los públicos, era más estratégico buscar uno solo que tuviera las condiciones necesarias para poder montar las piezas.

“Cuando me propusieron este espacio me pareció perfecto porque es al aire libre, tiene que ver incluso con los títulos de las piezas y el soporte era perfecto, no teníamos que preocuparnos por el montaje porque el propio lugar era parte ya de la obra”.

En este contexto, continúan exponiendo las palabras al catálogo, los equilibrios precarios no son solo una cuestión formal, sino una exploración de las paradojas que definen nuestra realidad: lo que parece sólido y firme en ocasiones se ve alterado por lo efímero y lo frágil y, a su vez, se convierte en promesa de la resiliencia.

Equilibrios precarios se incluye entre las acciones del proyecto Cuerpos integrados, entre la galería taller de Osmany Betancourt, «Lolo», y Tetas libres, dentro del capítulo matancero de la XV Bienal de La Habana.

“Tuve la dicha de participar en la edición anterior, pero siempre es bueno volver, sobre todo si es en Matanzas. Estudio en el Instituto Superior de Arte y no permanezco mucho tiempo aquí.

“Me alegre muchísimo cuando recibí la invitación porque eso también contribuye a visibilizar a la ciudad, a reunir a los artistas, porque no somos tantos y este tipo de proyectos siempre vienen muy bien.

“Deberían hacerse no solo en contextos de bienales, sino más a menudo, como eventos propios de Matanzas para que ayuden a levantar un poco más este movimiento y que seamos más visibles como artistas”.

Amanda agradece la oportunidad de ser parte de estas experiencias creativas y valora la importancia del trabajo de Tetas libres en la promoción de la obra de las mujeres que integran el circuito de las artes visuales dentro y fuera de Cuba.

“Actualmente hay mayor cantidad de mujeres interesadas por las acciones artísticas que no solo tienen que ver con lo que siempre se ha catalogado a la mujer. Existen muchos intereses, mucha diversidad y Tetas libres, por ejemplo, viene a apoyar esa idea de unirnos para que cada una exprese de manera libre su manera de ver el mundo y comunicarse con otras personas. Tetas libres es el resultado de esa unión de las mujeres que Helga se ha encargado de convocar, aglutinar, de reintegrar a las que se habían alejado de las artes visuales, acercar a las que se encuentran lejos geográficamente y siguen al tanto de los eventos artísticos que se realizan”.

Con materiales y temática similares, Rodríguez Leyva inauguró en noviembre de 2024 una pieza instalativa en los jardines del Instituto Superior de Arte, donde cursa estudios actualmente.

Contrapeso es una reflexión sobre la fragilidad entre la vida y la muerte, el peso de un pasado marcado por la destrucción, una metáfora visual del vínculo inevitable entre lo que aún perdura y lo que ya se ha perdido. La coexistencia entre lo vivo y lo muerto sugiere que, aunque lo perdido no puede ser recuperado, su influencia persiste, afectando el presente y subrayando la delicada interdependencia entre memoria y supervivencia, confrontando ese equilibrio frágil, evoca un paisaje que, aunque herido, persiste.

Ambas muestras expositivas forman parte de su tesis de terminación de estudios. “Estoy trabajando en la tesis de grado del Instituto Superior de Arte, que será una extensión de este proyecto que es un primer intento de plasmar esas ideas que tengo y necesito expresar. Me parece estupendo que este sea el punto de partida para seguir avanzando.”.

Como parte del proyecto Tetas libres, en la galería Pedro Esquerré, este martes 4 de febrero se inauguró también la exposición Las invisibles.

Escrito en colaboración con Liz Laura Valdés Rodríguez