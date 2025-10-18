Brigada de Instructores de Arte José Martí: un encuentro de generaciones

Con el lema «Raíces que forjan historia» surgió un emotivo diálogo generacional entre la UNEAC, directivos de Cultura y sus instituciones con las nuevas generaciones de instructores de arte, en ocasión del aniversario 21 de la creación de las Brigadas José Martí.

El encuentro tuvo como escenario la biblioteca Gener y Del Monte. De valioso se consideró este intercambio dedicado a nuestros Instructores, como símbolos de su amor por esa bella profesión que contribuye al desarrollo de la cultura y sus manifestaciones artisticas en las comunidades de la provincia.

De las ideas expresadas sobresalió Reconociendo su historia, sus protagonistas y proyección, al rendirle honor también a las figuras y personalidades que contribuyeron a la misión transformadora de ese movimiento, enriqueciendo la cultura y perfeccionando la superación de los brigadistas.

A los instructores de arte los vemos en instituciones educativas, culturales, espacios comunitarios y Casas de Cultura.

La Brigada de Instructores de Arte José Martí, de esta provincia, continúa un programa de actividades dedicado al centenario del natalicio del Comandante en Jefe, creador de dicho movimiento aquel 20 de octubre del 2004, cuando formó las brigadas José Martí para reanimar con la fuerza cultural de la Revolución hasta el último rincón de la Isla.