19 de octubre de 2025

Radio 26 – Matanzas, Cuba

Emisora provincial de Matanzas, Cuba, La Radio de tu Corazón

La cocina cubana: una historia de resistencia y adaptación

19 de octubre de 2025 Yannier Delgado Díaz
Este 18 de octubre, celebramos el Día de la Cocina Cubana, una fecha que nos invita a saborear nuestra historia, a reconocer el ingenio de las abuelas, el legado de nuestros ancestros y la creatividad que aún florece en cada fogón del país.

Este 18 de octubre, celebramos el Día de la Cocina Cubana, una fecha que nos invitó a saborear nuestra historia, a reconocer el ingenio de las abuelas, el legado de nuestros ancestros y la creatividad que aún florece en cada fogón del país.

La cocina cubana es mucho más que arroz con frijoles o un buen lechón asado. Es un testimonio vivo de nuestra evolución cultural, marcada por la mezcla de tradiciones aborígenes, africanas, españolas y caribeñas.

Desde el casabe de los taínos hasta el sofrito que hoy da vida a nuestros platos, cada ingrediente cuenta una historia de resistencia y adaptación.

En tiempos recientes, la cocina cubana ha enfrentado desafíos económicos que han limitado el acceso a ciertos productos. Sin embargo, el espíritu creativo del cubano ha sabido reinventarse: sustituyendo ingredientes, rescatando recetas tradicionales y apostando por lo local.

En medio de la escasez, florecen iniciativas comunitarias, huertos urbanos y emprendimientos gastronómicos que mantienen viva la sazón nacional.

La historia comienza con los aborígenes cubanos, quienes cultivaban yuca, maíz y ají, y cocinaban en burenes de barro. Con la llegada de los colonizadores españoles, se introdujeron nuevos ingredientes como el arroz, el trigo, el cerdo y el aceite de oliva.

La esclavitud trajo consigo la influencia africana, que enriqueció nuestra cocina con técnicas como el guiso y el uso de especias intensas.

Durante el siglo XX, la cocina cubana se consolidó como símbolo de identidad nacional. Platos como el congrí, el tamal, el arroz imperial y el flan de leche se convirtieron en clásicos.

La Revolución trajo cambios en la disponibilidad de alimentos, pero también impulsó la valorización de lo autóctono y lo popular.

Hoy, en medio de una economía compleja, la cocina cubana sigue siendo un acto de amor y resistencia. Los cubanos cocinan con lo que tienen, reinventan recetas y comparten saberes.

La gastronomía se ha convertido en un espacio de innovación, donde lo tradicional se mezcla con lo contemporáneo, y donde cada plato es una celebración de la vida.

Así que, celebramos con orgullo nuestra cocina. Cocinemos, compartamos, recordemos. Porque en cada caldero hay historia, en cada sazón hay cultura, y en cada bocado sabor a Cuba.

Más entradas

Habilitan en Matanzas salas para tratar secuelas del chikungunya

19 de octubre de 2025 Redacción Radio26

La cicatriz más profunda de la Luna devela secreto cósmico

19 de octubre de 2025 Redacción Radio26

Brigada de Instructores de Arte José Martí: un encuentro de generaciones

18 de octubre de 2025 María Elena Bayón Mayor

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *