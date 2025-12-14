Destacan quehacer de trabajadores de la Cultura en Matanzas (+fotos)

El acto provincial por el Día del Trabajador de la Cultura se celebró el sábado último en la Sala de Conciertos José White, de la ciudad de Matanzas.

Durante el encuentro se entregó la distinción Raúl Gómez García a ocho trabajadores por sus méritos alcanzados durante 2025 años en el sector.

Recibieron el agasajo por su actitud ejemplar Sandra del Carmen González, de la UEB Propaganda y Eventos; Lila Rosa Martell, del Fondo Cubano de Bienes Culturales; de la Librería El Pensamiento, Mayvis González; Félix Esquivel, del Centro provincial del Libro y del Centro provincial de Casas de Cultura Martín González Martínez y Mercedes Mejías; Yusleydis Díaz López, de la Brigada de Instructores de Arte José Martí y José Manuel Díaz Herrera, Noly, del Consejo provincial de Artes Visuales.

Se resaltó también la labor de hombres y mujeres destacados dentro de su centro laboral, en instituciones como los Consejos Provinciales de Artes Plásticas y Artes Escénicas, el Centro provincial de la Música y los Espectáculos, la enseñanza artística, el Centro provincial de Cine, el del Libro, el de Patrimonio cultural, la Biblioteca General y Del Monte, el Fondo Cubano de Bienes Culturales y la Dirección provincial de Cultura.

Asimismo, entidades como la Federación de Mujeres Cubanas, la Central de Trabajadores de Cuba, el Comité provincial del Partido y el Gobierno, enaltecieron el quehacer del sector de la Cultura.

En el encuentro dirigentes sindicales y colectivos laborales merecieron los aplausos de los presentes por sus resultados relevantes en la labor sindical y la cultura.

Loismy Brito Hernández, Secretaria del Sindicato provincial de Trabajadores de la Cultura en Matanzas, agradeció el acompañamiento de artistas, intelectuales, técnicos y directivos del sector, al tiempo que enalteció el papel de cada uno de ellos en defensa de los valores identitarios y el desarrollo del arte en Matanzas.

La cita fue propicia para reconocer a la Jazz Band Casino Bellamar por su quince aniversario. Se sumó a los momentos musicales el Coro de Cámara de Matanzas y concluyó la jornada con la presentación de Alfonsito Llorens en la Ermita de Monserrate, junto a jóvenes trovadores que participaron en el Festival Trova de Invierno, auspiciado por la Asociación Hermanos Saíz de Matanzas.