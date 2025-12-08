El futuro de las artes matanceras en el Salón provincial de Artes Visuales 

Dedicada al aniversario del natalicio del Apóstol, la 31 edición del Salón provincial de Artes Visuales inauguró este año la muestra colectiva De donde crece la palma, en la Oficina del Conservador de la Ciudad de Matanzas.

Con la esencia de Martí en los pinceles, los jóvenes artistas provenientes de once municipios matanceros mostraron trabajos con técnicas y acabados sobresalientes que llevaron a seis de ellos a la selección final.

El futuro de las artes plásticas matanceras está en manos de la juventud y es el acompañamiento de los instructores y familiares lo que posibilita resultados favorables en medio de la escasez de recursos y el complejo panorama socioeconómico, expresó José Manuel Espino, presidente de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba en Matanzas.

En el certamen, organizado por el Centro provincial de Casas de Cultura y la Brigada de Instructores de Arte José Martí, se exhibieron 126 muestras de los artistas más destacados de cada municipio.

El Coro de Cámara deleitó a los invitados con sonoridades que llevaban la ciudad y sus puentes en cada armonía.

Al destacar la presencia de un mayor número de féminas y niños con discapacidades, el metodólogo de Artes Visuales, José Antonio Zuaznábar, significó que el principal objetivo es entregar más trabajos al evento nacional con una participación cada vez más diversa.