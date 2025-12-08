Pedro Betancourt conmemora el aniversario 36 de la Operación Tributo (+fotos y audio)

Con motivo del 36 aniversario de la Operación Tributo, los pobladores del municipio de Pedro Betancourt protagonizaron una peregrinación solemne hasta el panteón de los caídos en misiones internacionalistas y evocaron, además, la impronta del Titán de Bronce Antonio Maceo, a 129 años de su deceso en San Pedro.

Los versos de Fidela Matheu y las melodías de Silvio Rodríguez, interpretados por artistas de la casa de cultura María Villar Buceta, dieron realce al acto político-cultural celebrado en la necrópolis del poblado, con la presencia de autoridades políticas y gubernamentales, miembros de la Asociación de Combatientes y representantes del Ministerio del Interior y las Fuerzas Armadas Revolucionarias, así como familiares de los mártires.

Con voz firme y mensaje claro, Irisleidys Cárdenas Rivero, funcionaria ideológica del Partido, pronunció las palabras centrales del encuentro y puso énfasis en la vigencia del legado de los héroes, la responsabilidad de las nuevas generaciones de mantener viva la memoria histórica y, en especial, la valía de los ideales de soberanía y justicia como guía constante de la obra revolucionaria antillana. Con voz firme y mensaje claro, Irisleidys Cárdenas Rivero, funcionaria ideológica del Partido, pronunció las palabras centrales del encuentro y puso énfasis en la vigencia del legado de los héroes, la responsabilidad de las nuevas generaciones de mantener viva la memoria histórica y, en especial, la valía de los ideales de soberanía y justicia como guía constante de la obra revolucionaria antillana.

La jornada conmemorativa reafirmó la tradición de lucha y solidaridad que distingue al pueblo betancourense, al tiempo que renovó la voluntad colectiva de defender la patria y de sostener los principios de justicia y soberanía, en homenaje permanente a quienes entregaron su vida por la libertad de otros pueblos.