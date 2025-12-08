Expone Wilfredo Prieto en la galería Esquerré (+audio)

La exposición personal «Abstracciones rusas con un toque de política y algo de moda», del reconocido artista espirituano Wilfredo Prieto, despierta el interés de quienes acuden en el presente mes a la galería Pedro Esquerré de la ciudad de Matanzas.

Se trata de una muestra de pinturas, dibujos e instalaciones, que reflejan una linea conceptual creativa, a partir de su visión contemporánea de la sociedad.

Durante la inauguración, en entrevista para Radio 26, profundizamos sobre su exposición y presencia en el universo artístico cubano.

El artista Wilfredo Prieto, nacido en 1978, es graduado del Instituto Superior de Arte con numerosos premios y becas internacionales.

La exposición «Abstracciones rusas con un toque de política y algo de moda», estará abierta al público durante diciembre en la galería provincial Pedro Esquerré, ubicada en el centro fundacional de la Atenas de Cuba.