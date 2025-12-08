Barcelona amplía su ventaja y presiona al Real Madrid en la lucha por el liderato

El FC Barcelona cerró la jornada 16 con una victoria 5-3 sobre el Real Betis y amplió a cuatro puntos su ventaja en la cima de la Liga. El equipo de Hansi Flick resolvió el duelo gracias al hat-trick de Ferran Torres, un penal convertido por Lamine Yamal y el primer gol de Ronny Bardghji como jugador culé.

El Betis reaccionó en el tramo final y aprovechó la caída de intensidad del Barça para reducir la diferencia. El conjunto azulgrana continúa mostrando dudas en defensa con su línea adelantada, aunque Flick ha encontrado algo de equilibrio al utilizar al canterano Gerard Martín como central ante la falta de adaptación de Araujo y las lesiones de Christensen.

Por su parte, el Real Madrid cayó ante un Celta de Vigo que apostó por el contraataque y ejecutó el plan con rigor. El equipo de Xabi Alonso no halló espacios y sufrió el trabajo táctico de Claudio Giráldez.

Borja Iglesias fue clave en el ataque celeste y Williot Swedberg, entrando desde el banco, firmó dos goles para sentenciar el encuentro.

El Madrid terminó con nueve jugadores tras las expulsiones de Fran García y Álvaro Carreras. Endrick también vio la roja desde el banquillo por protestar.

Con tres partidos por disputarse para cerrar la primera vuelta, el Barça busca sostener su ventaja en la cima, mientras el Real Madrid intenta recuperar su funcionamiento para mantenerse en la pelea por el liderato.