La Ilíada cobra vida en el IPU Pedro Pablo Rivera Cúe

Como parte de las iniciativas culturales del Instituto Preuniversitario Pedro Pablo Rivera Cúe, el pasado viernes 5 de diciembre se llevó a cabo una emotiva y vibrante representación teatral inspirada en La Ilíada de Homero.

La actividad formó parte de la exposición del Trabajo Práctico de Literatura y Lengua del grupo 10mo.-4.

Durante la presentación, los estudiantes transformaron el texto clásico en una experiencia viva y palpitante. Los héroes homéricos cobraron vida en escena, y la cultura clásica renació ante los ojos del público, que fue testigo de un verdadero viaje épico hecho teatro.

La puesta en escena no solo demostró el talento artístico de los alumnos, sino también su capacidad para interpretar y resignificar obras fundamentales de la literatura universal. La comunidad educativa celebró con entusiasmo esta iniciativa, que reafirma el valor del arte y la cultura en la formación integral de los jóvenes.

¡Felicidades al grupo 10mo.-4 por su entrega, creatividad y pasión!