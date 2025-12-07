Santiago de Cuba domina a Matanzas en un duelo de batazos

Santiago de Cuba superó nueve carreras por ocho a Matanzas en el estadio Victoria de Girón y aseguró la subserie tras un cierre decidido a fuerza de jonrones.

Los Cocodrilos tomaron ventaja en el tercer inning gracias a un error en tiro del receptor durante el intento de robo de Eduardo Blanco. Sin embargo, la respuesta de las Avispas no tardó: cuadrangulares de Harold Vásquez y Raider Sánchez colocaron a los visitantes al frente.

Matanzas volvió a la carga. Brayan Peña descontó con un jonrón de dos carreras y Yariel Duque, como emergente, conectó un batazo enorme para empatar el desafío. En el llamado “inning de la suerte”, los locales armaron un rally de cinco anotaciones que igualó nuevamente el marcador.

El desenlace llegó en el octavo episodio, cuando Yordis Pereira desapareció la pelota por el jardín central y firmó el vuelacercas que selló el triunfo santiaguero.

Con esta victoria, las Avispas cerraron la visita al pantano con una actuación ofensiva que marcó la diferencia en el momento clave.